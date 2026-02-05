Dove vedere in tv Italia-Svizzera, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Nella mattinata di venerdì 6 febbraio, a partire dalle ore 10.05, è in programma la sfida tra Italia e Svizzera valevole per il round robin del doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grande attesa per lo scontro diretto tra due formazioni ambiziose che possono sicuramente puntare ad un posto sul podio in questa edizione della rassegna a cinque cerchi.

Terzo impegno nel torneo per Stefania Constantini e Amos Mosaner, campioni mondiali e olimpici in carica, mentre il binomio elvetico composto da Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller giocherà contro i padroni di casa azzurri la quarta partita del suo round robin. Ricordiamo che, delle dieci squadre iscritte, solamente le prime quattro classificate avanzeranno poi alla fase a eliminazione diretta con semifinali e finali.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svizzera, valevole per il round robin del doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SVIZZERA, CURLING MISTO OLIMPIADI 2026

Venerdì 6 febbraio

Ore 10.05 Italia vs Svizzera – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-SVIZZERA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max.

Diretta testuale: OA Sport.