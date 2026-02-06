Dove vedere in tv Italia-Svezia, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Nella giornata di sabato 7 febbraio (dalle ore 14.35) è in programma la sfida tra Italia e Svezia, valevole per l’ottava sessione di gioco del round robin del torneo di doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Per Amos Mosaner e Stefania Constantini si tratterà del quinto match del torneo, mentre per gli scandinavi sarà il settimo impegno nel giro di quattro giorni.

Si preannuncia un confronto diretto di alto livello, tra due coppie estremamente competitive e già capaci in passato di eccellere in questa specialità. I padroni di casa azzurri sono campioni olimpici e iridati in carica, ma i fratelli Rasmus e Isabella Wranaa vantano in bacheca un titolo mondiale conquistato nel 2024 sul ghiaccio amico di Östersund.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Svezia, valevole per il round robin del doppio misto di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CURLING OLIMPIADI

Sabato 7 febbraio

Ore 14.35 Italia vs Svezia – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA ITALIA-SVEZIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2.

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.