Dove vedere in tv Italia-Norvegia, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Prosegue senza soluzione di continuità il programma del Round Robin valido per le gare di curling, specialità doppio misto, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2027. Sabato 7 febbraio infatti, dopo la delicatissima sfida contro la Svezia, l’Italia affronterà alle ore 19:05 la Norvegia.

Inutile dire che si tratta di un appuntamento importante per i detentori del titolo olimpico ed iridato Stefania Constantini ed Amos Mosaner, soprattuto in quanto collocato a seguito della sfida con uno dei binomi più attrezzati della rassegna a cinque cerchi.

In occasione degli ultimi Mondiali la compagine nordica si è ben comportata, sfiorando il passaggio del turno e piazzandosi al quarto posto nella classifica del gruppo B. A Pechino 2022 invece Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten furono battuti proprio da Stefania ed Amos in finale, ottenendo così la medaglia di argento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Norvegia, valevole per il Round Robin del doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, HBO Max; OA Sport vi fornirà inoltre una diretta LIVE testuale dell’incontro, per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo olimpico.

CALENDARIO ITALIA-NORVEGIA, CURLING MISTO OLIMPIADI 2026

Sabato 7 febbraio

Ore 19.05 Italia vs Norvegia – Diretta tv su Rai2 (in alternanza con altri sport)

PROGRAMMA ITALIA-NORVEGIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2

Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max

Diretta testuale: OA Sport.