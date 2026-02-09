Dove vedere in tv Italia-Germania, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Pensare a sfidare il Giappone, ma sapere di dover tornare sul ghiaccio già il giorno dopo per un’altra prova da non poter sbagliare. La nazionale italiana femminile di hockey su ghiaccio deve andare a prendersi qualcosa di storico nel Girone B delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il traguardo dei quarti di finale.

Per certificarlo servirà sfidare la Germania, martedì 10 febbraio dalle ore 16.40, in quel della Milano Rho Ice Hockey Arena di Rho, in un duello che potrebbe rivelarsi decisivo per sistemare la classifica di una pool che vede azzurre e teutoniche lottare su ogni singolo pack

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, incontro valido per la quarta e ultima giornata della fase a gironi (Gruppo B) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro o su Rai 2 o su Rai Sport (con possibilità di collegamenti anche in base all’alternanza con altri sporti; in diretta streaming gratuita su Rai Play e sicuramente integralmente su Eurosport 2, DAZN, Discovery plus e HBO Max per gli abbonati; garantita la diretta live testuale di ogni singola azione di gara su OA Sport.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Martedì 10 febbraio

Ore 16.40 Italia vs Germania – Diretta tv su Rai 2 o Rai Sport (possibilità di collegamenti)

PROGRAMMA ITALIA-GIAPPONE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 o Rai Sport, gratis in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis in chiaro, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.