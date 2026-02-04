Dove vedere in tv Italia-Francia, hockey ghiaccio femminile Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

Per il debutto dell‘Italia dell’hockey ghiaccio femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 è quasi tutto pronto. Poco più di 24 ore separano le azzurre dallo “Start” del loro cammino, nel Gruppo B del torneo a Cinque Cerchi.

La gara contro la Francia, in programma il 5 febbraio alle ore 14.40, sarà la prima “cartina di tornasole” del lavoro svolto in questi mesi da Nadia Mattivi e compagne fra test amichevoli e collegiali in Canada per aumentare il livello e la condizione atletica. L’obiettivo è quello di partire al meglio, per cercare di strappare uno dei primi tre posti nella pool e passare così ai quarti di finale.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Francia, incontro valido per la prima giornata della fase a gironi (Gruppo B) del torneo olimpico di hockey su ghiaccio femminile delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; in diretta streaming gratuita su Rai Play e su Eurosport 1, DAZN e HBO Max per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Giovedì 5 febbraio

Ore 14.40 Italia vs Francia – Diretta tv su Rai Sport

PROGRAMMA ITALIA-FRANCIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport, gratis in chiaro.

Diretta streaming:Rai Play, gratis in chiaro, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.