Curling
Dove vedere in tv Italia-Estonia, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming
Proseguono le competizioni al Cortina Curling Olympic Stadium, impianto sportivo che ospita le prove di curling valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nella giornata di domani, venerdì 6 febbraio, la formazione di doppio misto azzurra composta da Stefania Constantini ed Amos Mosaner scenderà sul ghiaccio due volte. Nel primo incontro affronterà prima l’ostica compagine della Svizzera (ore 10:00), per poi affrontare alle 14:35 un altro team in buona salute: l’Estonia.
Partita, inutile dirlo, da non sbagliare quella dell’Italia, la quale dovrà assolutamente non perdere punti per strada al cospetto di avversari tutt’altro che semplici da affrontare. Ricordiamo che in occasione dei Mondiali 2025, gli estoni furono eliminati proprio dai nostri ragazzi, poi trionfatori, in semifinale, in una partita terminata 7-6.
I Campioni Olimpici in carica dovranno quindi essere particolarmente bravi a gestire la tensione. In un contesto sui generis come quello olimpico l’errore, anche il più banale, è sempre dietro l’angolo. Soprattutto tra le mura amiche che, talvolta, possono rivelarsi anche un’arma a doppio taglio.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Estonia, valevole per il Round Robin del doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; OA Sport vi fornirà inoltre una diretta LIVE testuale dell’incontro, per non perdersi nemmeno un minuto dello spettacolo olimpico.
CALENDARIO ITALIA-ESTONIA, CURLING MISTO OLIMPIADI 2026
Venerdì 6 febbraio
Ore 14.35 Italia vs Estonia – Diretta tv su Rai2
PROGRAMMA ITALIA-ESTONIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai2
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.
Diretta testuale: OA Sport.