Dove vedere in tv Italia-Canada, curling misto Olimpiadi 2026: orario, programma, streaming

In attesa della cerimonia inaugurale, comincia ad entrare nel vivo in questi giorni il torneo di doppio misto di curling ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Fari puntati nella sessione serale di giovedì 5 febbraio (ore 19.05) sul big match tra Italia e Canada, che rappresenta sulla carta uno scontro diretto in ottica qualificazione alle semifinali.

Quello di domani sera sarà il secondo impegno nel round robin per i campioni olimpici e mondiali in carica della specialità Amos Mosaner e Stefania Constantini, che faranno il loro debutto domattina contro la Corea del Sud. La temibile coppia canadese è composta da Jocelyn Peterman e Brett Gallant, reduci da un discreto sesto posto ottenuto agli Mondiali di casa andati in scena nel 2025.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada, valevole per il round robin del doppio misto di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CANADA, CURLING MISTO OLIMPIADI 2026

Giovedì 5 febbraio

Ore 19.05 Italia vs Canada – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-CANADA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD.

Diretta streaming: Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max e DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.