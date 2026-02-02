Dove vedere in tv i test di MotoGP, Sepang 2026: orari, calendario, streaming

Dopo quelli della F1, anche la MotoGP è pronta ad effettuare i primi test ufficiali della stagione. Dal 3 al 5 febbraio, infatti, sul circuito di Sepang, in Malesia, vedremo per la prima volta quest’anno in pista i protagonisti del 2026. Il tracciato asiatico, che da anni ospita i test, offrirà alle scuderie ed ai piloti le prime informazioni sulle nuove moto che disputeranno la stagione.

Tanti gli interrogativi che verranno risolti nel corso dell’anno. Il team da battere è ovviamente la Ducati, reduce da un 2025 strepitoso, condito dalle vittorie nella classifica costruttori e nella classifica piloti grazie a Marc Marquez. Proprio il fuoriclasse spagnolo è uno dei volti più attesi al rientro dopo l’infortunio. Rivedremo in pista anche Francesco Bagnaia, chiamato ad una stagione di riscatto totale.

Tra le tante rivali che cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote alla scuderia di Borgo Panigale c’è sicuramente l’Aprilia, che l’anno scorso si è imposta in diverse occasioni grazie ad un fantastico Marco Bezzecchi. Da capire anche che ruolo avranno in questa stagione Alex Marquez, in sella alla Ducati del Team Gresini e Pedro Acosta, con la sua KTM Ufficiale.

Come vedere in tv i test di Sepang? Non sarà possibile seguire in tv i primi test della MotoGP. Inoltre, non è prevista neanche una copertura streaming. OA Sport vi offrirà però le dirette testuali di tutte le sessioni.

CALENDARIO TEST MOTOGP SEPANG 2026

Martedì 3 febbraio (orari italiani)

Ore 03:00-06:00 Sessione 1

Ore 06:20-11:00 Sessione 2

Mercoledì 4 febbraio (orari italiani)

Ore 03:00-06:00 Sessione 1

Ore 06:20-11:00 Sessione 2

Giovedì 5 febbraio (orari italiani)

Ore 03:00-06:00 Sessione 1

Ore 06:20-11:00 Sessione 2

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING I TEST MOTOGP SEPANG 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: non prevista

Diretta testuale: OA Sport