Formula 1
Dove vedere in tv i Test di F1, Bahrain 2026: orari 11-13 febbraio, programma, streaming
Dopo lo shakedown collettivo di fine gennaio a Barcellona, questa settimana è prevista in Bahrain la prima finestra dei Test ufficiali di Formula Uno in preparazione del Mondiale 2026. Appuntamento da mercoledì 11 a venerdì 13 febbraio per le tre giornate di attività in pista programmate a Sakhir che consentiranno ai team di raccogliere dati fondamentali sul comportamento delle macchine di nuova generazione.
Ricordiamo che il circuito mediorientale ospiterà anche una seconda finestra di test collettivi che si terrà dal 18 al 20 febbraio in attesa di volare in Australia per il primo round della stagione in programma dal 6 all’8 marzo. Grande curiosità per vedere, questa volta in un contesto meno top secret rispetto al Montmelò, il confronto diretto a distanza tra i top team più accreditati per giocarsi i titoli iridati.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della prima finestra di test ufficiali pre-stagionali 2026 della Formula Uno in Bahrain. La tre giorni di collaudi a Sakhir verrà trasmessa in diretta tv solamente dalle ore 16.00 alle 17.00 su Sky Sport F1 ed in streaming su Sky Go e NOW, mentre OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.
CALENDARIO TEST F1 BAHRAIN 11-13 FEBBRAIO
Mercoledì 11 febbraio
8.00-17.00 Prima giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1 dalle 16.00 alle 17.00
Giovedì 12 febbraio
8.00-17.00 Seconda giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1 dalle 16.00 alle 17.00
Venerdì 13 febbraio
8.00-17.00 Terza giornata test ufficiali F1 a Sakhir – Diretta tv su Sky Sport F1 dalle 16.00 alle 17.00
PROGRAMMA TEST F1 2026 BAHRAIN: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport F1 ogni giorno dalle ore 16.00 alle 17.00.
Diretta streaming: Sky Go e NOW ogni giorno dalle ore 16.00 alle 17.00.
Diretta Live testuale: OA Sport.