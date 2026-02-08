Dorothea Wierer: “Abbiamo fatto un’ottima prestazione, sapevamo di avere buone possibilità”

Dorothea Wierer, all’ultimo ballo olimpico, comincia la propria festa con una performance da par suo, di primo livello, con 10 bersagli centrati su 10 e l’argento della staffetta mista a Milano Cortina 2026. Le Olimpiadi versione Anterselva le offrono subito un bel primo passo.

Così la leggenda azzurra del biathlon alla Rai: “Sapevamo di avere buone possibilità, per questo era difficile. ero molto molto nervosa, abbiamo fatto un’ottima prestazione. Cercheremo di goderci al massimo questo momento“.

Per lei, che quest’anno ha vinto la 17a gara in carriera in Coppa del Mondo proprio in apertura a Oestersund, una giornata di quelle che restano nella memoria. Ma non sarà l’unica: ci saranno ancora quattro competizioni individuali che la vedranno protagonista, oltre naturalmente alla staffetta.

Il tutto al fine di rimpinguare un altro tipo di bottino, quello delle medaglie olimpiche: sono tre ad oggi, conquistate in tre rassegne a cinque cerchi consecutive. E questa, per la prima volta, è una posizione sul podio superiore alla terza. Si continua a sperare per una vera signora del biathlon di tutti i tempi.