Dominik Paris: “Siamo in buona posizione, punto tutto su Tommaso Sala”

Dominik Paris a Bormio si è classificato quinto nella discesa valida per la combinata maschile a squadre di sci alpino delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, pagando 0″59 nei confronti di Giovanni Franzoni, che sarà il gap con cui il suo compagno, Tommaso Sala, partirà nei confronti di Alex Vinatzer nella manche di slalom. Paris si mostra fiducioso ai microfoni di Rai 2 al termine della propria gara.

Uno scambio di battute con Giovanni Franzoni: “Ci siamo raccontati un attimo com’è andata la gara, come erano le sensazioni, poi due giorni fa il podio che avevamo fatto insieme, c’è stata anche un po’ di festa. Dopo io mi sentivo abbastanza bene, forse lui un po’ meno, ma comunque l’ho visto scendere, su in partenza, ed ha fatto una bella gara, ha dimostrato che sta sciando benissimo adesso“.

L’analisi della sua discesa, anche in vista della manche di slalom: “A tratti molto bene, forse due pezzi non li ho azzeccati bene, sotto ho un po’ disfatto, ero distrutto, però penso che siamo in buona posizione, adesso io punto tutto su Tommaso Sala, lui è forte“.