Dominik Paris sfata il tabù olimpico: “Ci avevo provato tante volte. Franzoni resiste anche con la pressione”

Dominik Paris ha conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera maschile nello sci alpino alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’azzurro ha chiuso alle spalle dell’elvetico Franjo Von Allmen, oro, e dell’altro azzurro Giovanni Franzoni, d’argento. Poco dopo aver tagliato il traguardo, Paris ha parlato ai microfoni Rai 2 HD.

La gioia dell’azzurro: “Non è ancora finita la gara, ci sono ancora atleti su, però spero di rimanere al terzo posto. Sarebbe perfetto, ci avevo provato così tante volte. È stato bellissimo sciare, avevo una fiducia addosso, potevo fare quello che volevo. Forse sul San Pietro e nella parte bassa non è ottimale come l’ho azzeccata, ma adesso secondo me va bene“.

L’argento di Giovanni Franzoni: “Si vede che è in gran forma ormai, ha fatto vedere oggi che resiste anche quando c’è pressione, e questo fa piacere, vuol dire che abbiamo un altro giovane che si metterà in lizza per ogni gara per un po’, così l’Italia sarà sempre presente“.