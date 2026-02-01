Dominik Paris secondo a Crans Montana dietro il fulmine Von Allmen. Esplode l’azzurro Alliod!

Franjo Von Allmen concede il bis e trionfa nuovamente nella discesa libera di Crans Montana. Proprio come lo scorso anno l’elvetico è stato inarrestabile, centrando il quinto successo della carriera in Coppa del Mondo, tutti in questa specialità. Sorride, però, anche l’Italia con l’ottimo secondo posto di Dominik Paris, che si approccia davvero nel migliore dei modi alle Olimpiadi di Milano Cortina con le gare sulla sua Stelvio a Bormio.

Dunque un Von Allmen davvero perfetto in quel di Crans Montana, su un tracciato che si sposa perfettamente con le sue caratteristiche, dove può risaltare al meglio la sua ottima scorrevolezza, ma soprattutto la potenza e velocità che riesce ad esprimere. Paris è stato bravissimo, soprattutto nella parte centrale un pochino più tecnica, dove ha fatto registrare i migliori intermedi. L’elvetico, però, è stato strepitoso nella parte alta lanciata e poi anche nel finale, vincendo con 65 centesimi sull’azzurro, che è al secondo podio stagionale dopo il terzo posto in Val Gardena.

A completare il podio è l’americano Ryan Cochran-Siegle, che conclude al terzo posto a 70 centesimi dalla vetta, precedendo Marco Odermatt, che conclude quarto con 79 centesimi di ritardo dal connazionale. Straordinaria prestazione di Benjamin Jacques Alliod, che centra il miglior risultato della carriera, concludendo al quinto posto con il pettorale 22. Una gara splendida quella dell’azzurro, che termina ad 86 centesimi dalla vetta, ma senza un evidente errore nella parte alta poteva anche sognare qualcosa in più.

Sesta posizione per lo lo svizzero Lars Roesti (+0.90), che si è inserito con il pettorale 26. Settimo Mattia Casse, che era stato il più veloce nell’unica prova cronometrata, terminando a 92 centesimi dalla vetta. Ottavo lo svizzero Alessio Miggiano (+0.93), mentre nono è Florian Schieder (+0.95) a suggellare ancora una volta un’ottima prova di squadra per l’Italia. Completa la Top-10 un altro elvetico, Alexis Monney (+1.06).

A punti ci vanno anche Guglielmo Bosca (20°, +1.61) e Christof Innerhofer (21°, +1.73). Una gara un po’ sottotono per Giovanni Franzoni, che conferma di non avere un gran feeling con la pista di Crans Montana, forse ancora un po’ scottato da quello che è successo ieri in prova. Il nativo di Manerba del Garda ha concluso alle spalle dei due connazionali al 23°posto ad oltre un secondo e mezzo dalla vetta (+1.74). Molto più attardato Greogorio Bernardi (55°, +3.76).

Nella classifica di discesa Marco Odermatt è al comando con 510 punti davanti a Franjo Von Allmen (395) e ad un terzetto azzurro composto da Dominik Paris (296), Giovanni Franzoni (224) e Florian Schieder (219). In quella generale Odermatt domina con 1385 punti davanti al brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (798) e al norvegese Atle Lie McGrath (694).