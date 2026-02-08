Dominik Fischnaller si conferma sul podio 4 anni dopo: bronzo olimpico nello slittino, Langenhan egemone

Arriva un’altra medaglia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 per il paese ospitante. Dopo due giorni di gara praticamente perfetti Dominik Fischnaller conquista il bronzo sul budello Eugenio Monti nel singolo maschile.

Un terzo posto più che meritato che va a confermare quello ottenuto quattro anni fa in quel di Pechino per l’altoatesino. Quattro manche al limite della perfezione per l’azzurro, sempre, costantemente, in terza piazza. A vincere al termine di una due giorni dominata è il tedesco Max Langenhan che stabilisce per quattro run consecutive il nuovo record della pista chiudendo con 3.31.787. Oro più meritato non poteva esserci.

Si deve arrendere l’austriaco Jonas Mueller che deve accontentarsi della medaglia d’argento a 596 millesimi di ritardo dalla vetta. Come detto terzo Fischnaller, con un distacco che va addirittura a sfiorare il secondo. Quarto posto per Kristers Aparjods: il lettone è a mezzo secondo da Fischnaller, con il podio mai a rischio.

A completare la top-5 troviamo l’austriaco Nico Gleirscher mentre un rimontante (e deluso) Felix Loch è sesto. Leggermente in calo la gara di Leon Felderer: dal sogno top-5 il giovane azzurro si è dovuto accontentare di una pur positiva settima posizione. Diciassettesimo il terzo degli azzurri, Alex Gufler.