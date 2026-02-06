Dominik Fischnaller alla vigilia della gara: “Spero nel freddo per i nostri materiali”

Giornata di vigilia per Dominik Fischnaller e per gli altri due azzurri che prenderanno parte alla gara di singolo maschile di slittino valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L’esperto altoatesino, già bronzo alle Olimpiadi di Pechino 2022, va a caccia di una nuova medaglia davanti al pubblico italiano sulla nuova “Eugenio Monti” di Cortina d’Ampezzo.

Il 32enne nativo di Bressanone è stato molto solido nelle sei manche ufficiali di training effettuate tra ieri e oggi, non uscendo mai dai migliori cinque e dimostrando un ottimo feeling con il budello di casa. “Sono stati allenamenti positivi, dalla nostra avevamo il vantaggio rispetto alle altre squadre di avere girato una settimana fa. Alla fine anche gli altri si sono adattati e Germania e Austria hanno dimostrato di essere molto competitive“, il suo bilancio al termine delle sessioni di allenamento.

“Negli ultimi giri il ghiaccio non era così veloce, settimana scorsa i tempi erano più bassi e il meteo era più fresco. C’è tanta umidità in pista e speriamo che nei giorni di gara le temperature si abbassino, favorendo i nostri materiali. Siamo fiduciosi perché tutte le manche si disputeranno nel tardo pomeriggio. Siamo motivatissimi, fisicamente sono a posto, non ho più alcun problema“, spiega Fischnaller ai microfoni della FISI.

Ricordiamo che le prime due manche di gara sono previste domani alle ore 17.00 e 18.32, mentre le ultime due discese si disputeranno domenica 8 febbraio alle ore 17.00 e 18.34.