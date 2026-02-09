Definite le coppie dell’Italia per la combinata femminile di sci alpino: Sofia Goggia con la compagna prevista

Saranno quattro le coppie italiane impegnate domani nella combinata a squadre femminile di sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Le otto atlete al via della gara erano tutto sommato già annunciate, ma adesso è diventata ufficiale la composizione dei quattro team che rappresenteranno il Bel Paese nell’evento in programma martedì 10 febbraio sull’Olympia delle Tofane.

Il binomio più accreditato dell’Italia è sulla carta quello composto da Sofia Goggia (in discesa libera) e Lara Della Mea (in slalom speciale), che potrebbe ambire ad un piazzamento di prestigio e magari ad una medaglia. Le altre coppie azzurre saranno formate da Laura Pirovano e Martina Peterlini (Italia 2), Nicol Delago e Anna Trocker (Italia 3) e Nadia Delago insieme a Giada D’Antonio (Italia 4).

Difficile ipotizzare un exploit da podio per queste tre squadre, considerando la presenza di due team statunitensi estremamente competitivi (Johnson/Shiffrin e Wiles/Moltzan) ma anche di altri binomi quotati come Svizzera 1 (Suter/Rast), Germania (Weidle-Winkelmann/Aicher) e Austria 1 (Huetter/Truppe). In attesa della gara individuale di slalom speciale, sarà il debutto assoluto ai Giochi per le giovanissime Trocker e D’Antonio.