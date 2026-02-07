Deborah Compagnoni: “Mi è dispiaciuto per Paris, ma sarà contento. Gara falsata per Schieder e Casse”

Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono cominciate sotto i migliori auspici. Alla prima occasione disponibile L’Italia infatti ha conquistato pronti-via ben due medaglie nella stessa gara. Il merito è di Giovanni Franzoni e Dominik Paris, rispettivamente argento e bronzo in occasione della discesa libera maschile di sci alpino.

Un ottimo risultato per gli azzurri, costretti a cedere il passo soltanto ad un Vol Allmen in forma smagliante, oggi artefice di una prova davvero superlativa. Concetto questo ribadito in fase di commento anche dalla Regina delle nevi italiana Deborah Compagnoni che, intercettata dall’Agenzia di stampa ANSA, ha analizzato quanto successo a Bormio.

“Franzoni e Paris sono stati davvero grandiosi – ha detto Compagnoni – Von Allmen é un fenomeno, un discesista purissimo e ha sciato benissimo. Mi è dispiaciuto per Paris perché lui qua é il re, ma sarà felice di questo bronzo, non aveva mai vinto una medaglia olimpica”.

Compagnoni ha poi aggiunto: “Franzoni é stato bravissimo, così giovane, alla prima Olimpiade, così vicino all’oro. Per Casse e Schieder la prova é stata un po’ falsata per un cambio di temperatura, é proprio cambiata la neve“.

Non è mancato in chiusura anche un elogio alle condizioni del tracciato: “Un plauso all’organizzazione: la pista era splendida, preparata benissimo”.