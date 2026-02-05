Curling, USA e Canada a punteggio pieno. Crolla la Svizzera, attesa per il ritorno dell’Italia

Il torneo di curling doppio misto nell’ambito delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 è proseguito con un paio di partite disputate nel pomeriggio sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Gli USA hanno infilato la seconda vittoria consecutiva, battendo la Svizzera per 7-4: Cory Thiesse e Korey Dropkin hanno fatto la differenza mettendo a segno due punti nel terzo end e strappando una mano da due marcature nel quarto parziale, poi hanno definitivamente tramortito Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller con due punti messi a segno nella sesta frazione.

Il Canada ha invece sconfitto la Norvegia per 6-3: Jocelyn Peterman e Brett Gallant hanno operato il break tra terzo e quarto end. Prima hanno siglato due punti, poi hanno strappato il martello con un punto e nella seconda parte dell’incontro c’è stato un duplice scambio di favori da un punto (il primo in regime di power-play), che ha frenato le velleità di Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten.

Il Canada e gli USA hanno così agganciato Gran Bretagna e Svezia al comando della classifica con due vittorie, l’Italia insegue con un successo ma ha disputato una partita in meno rispetto al quartetto di testa. Gli azzurri torneranno in campo alle ore 19.05 per affrontare il Canada in uno scontro diretto di fondamentale importanza nella corsa verso le semifinali.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI 2026 OGGI

USA vs Svizzera 7-4

Canada vs Norvegia 6-3

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Canada 2 vittorie (2 partite giocate)

1. Gran Bretagna 2 vittorie (2 partite giocate)

1. Svezia 2 vittorie (2 partite giocate)

1. USA 2 vittorie (2 partite giocate)

5. Italia 1 vittoria (1 partita giocata)

6. Svizzera 1 vittoria (2 partite giocate)

7. Cechia 0 vittorie (2 partite giocate)

7. Estonia 0 vittorie (2 partite giocate)

7.Corea del Sud 0 vittorie (2 partite giocate)

10. Norvegia 0 vittorie (3 partite giocate)