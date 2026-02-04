Curling, sono incominciate le Olimpiadi! Svezia e Canada brillano nel doppio misto, domani l’Italia

Sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo si è aperto il torneo di curling doppio misto nell’ambito delle Olimpiadi Invernali 2026, ad alzare il sipario sono state quattro partite valide per il round robin aperto a dieci squadre (le prime quattro classificate accederanno alle semifinali). L’Italia ha osservato un turno di riposo: bisognerà aspettare giovedì 5 febbraio per assistere all’esordio di Stefania Constantini e Amos Mosaner, Campioni Olimpici di Pechino 2022 e Campioni del Mondo in carica, che affronteranno la Corea del Sud (ore 10.05) e la Svizzera (ore 19.05) di fronte al proprio pubblico.

La prima giornata non ha riservato sorprese e tutte le favorite della vigilia hanno dettato legge nella Perla delle Dolomiti. La Svezia ha travolto la Corea del Sud con un perentorio 10-3 (i fratelli Isabella e Rasmus Wrana hanno fatto la differenza con i sette punti marcati tra quarto e quinto end), mentre la quotata Gran Bretagna di Jennifer Dodds e Bruce Mouat ha battuto la Norvegia di Kristin Skaslien e Magnus Nedregotten per 8-6 (solco creato con i tre punti messi a segno sia nel secondo che nel sesto end, vani le due marcature in power play messe a segno dagli scandinavi nella settima frazione).

Il Canada di Jocelyn Peterman e Brett Gallant ha travolto la Cechia di Julie Zelingrova e Vit Chabicovsky per 10-5, mentre la Svizzera di Briar Schwaller-Huerlimann e Yannick Schwaller ha avuto la meglio sull’Estonia di Marie Kaldvee e Harri Lill all’extra-end: 9-7 con due punti nella frazione decisiva, dopo che i baltici erano riusciti in una prodigiosa rimonta mettendo a segno quattro punti nell’ottavo parziale. Di seguito il quadro dettagliato dei risultati odierni di curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI 2026 OGGI

Svezia vs Corea del Sud 10-3

Gran Bretagna vs Norvegia 8-6

Canada vs Cechia 10-5

Svizzera vs Estonia 9-7, extra-end

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Svezia, Gran Bretagna, Canada, Svizzera 1 vittoria (1 partita giocata)

5. Italia, USA 0 vittorie (0 partite giocate)

7. Corea del Sud, Norvegia, Cechia, Estonia 0 vittorie (1 partita giocata)