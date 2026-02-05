Curling, non solo Italia: anche la Svezia cade nella quarta sessione del doppio misto alle Olimpiadi. Bene la Gran Bretagna

Termina una sessione particolarmente importante al Cortina Curling Olympic Stadium, impianto sportivo che sta ospitando le prove di curling valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In occasione del quarto segmento del Round Robin valevole per la specialità del doppio misto abbiamo infatti assistito al primo passo falso dell’Italia, caduta al cospetto del Canada in sei end per 2-7, ma anche ad altri incroci non poco indicativi.

Quella disputata dagli azzurri è stata infatti l’unica sfida a senso unico, complice anche una prima mano da cinque punti che ha semplificato non poco il lavoro dei nordamericani. Attenzione perché nella pista C è crollata anche la Svezia che, dopo due successi consecutivi, ha dovuto cedere il passo alla sempre più ostica Estonia, capace di spuntarla per 7-5 rubando due mani da un punto nel quinto e nel sesto round.

Prosegue a passo spedito anche il cammino della Gran Bretagna, abile a ottenere il terzo successo su tre partite disputate battendo la Cechia per 7-8. Si riprende infine la Svizzera, uscita vittoriosa dal confronto con la Corea del Sud, regolata per 8-5.

Domani, venerdì 6 febbraio, si svolgeranno altri due segmenti. Alle 10:05 si sfideranno Italia-Svizzera, Svezia-Gran Bretagna, USA-Canada. Poi, alle 14:35, sarà la volta di Italia-Estonia, USA-Canada, Gran Bretagna-Corea del Sud, Svezia-Norvegia.