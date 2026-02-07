Curling, la Gran Bretagna prosegue la marcia da imbattuta alle Olimpiadi. La Svezia vince, scontro diretto con l’Italia?

La Gran Bretagna prosegue il proprio cammino da imbattuta nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove ha conquistato la sesta vittoria consecutiva regolando il Canada nel big match che ha aperto la quarta giornata di gare sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. Jennifer Dodds e Bruce Mouat si sono imposti con il punteggio di 7-5 contro la coppia formata da Jocelyn Peterman e Brett Gallant.

Gli scozzesi (ma ai Giochi si gareggia sotto la Union Jack) hanno fatto la differenza quando hanno potuto sfruttare il martello: tre punti nel primo end, due nella terza frazione e due nel quinto parziale. Una delle coppie favorite della vigilia è stata bravissima a limitare gli avversari per metà partita e poi a contenere il tentativo di rimonta inscenato tardivamente dai nordamericani nella seconda parte dell’incontro.

La Svezia ha travolto la Svizzera con il punteggio di 13-7, riuscendo a rimontare dal 3-5 di metà incontro. I fratelli Isabella e Rasmus Wranna hanno prevalso sui coniugi Schwaller grazie alle due mani da tre punti ciascuno piazzata tra settimo e ottavo end, spettacolare quanto successo tra il quarto e il quinto parziale, dove le due squadre si sono rese protagoniste di un botta e risposta da quattro punti a testa.

La Gran Bretagna svetta così al comando con sei vittorie, davanti agli imbattuti USA (4-0), all’Italia (3-1), al Canada (3-2), alla Svezia (3-3) e alla Svizzera (2-3). Le prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre si qualificheranno alle semifinali. Amos Mosaner e Stefania Constantini torneranno sul ghiaccio alle ore 14.35 per affrontare la Svezia in un determinante scontro diretto per l’accesso alla fase a eliminazione diretta.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI 2026 OGGI

Gran Bretagna vs Canada 7-5

Svezia vs Svizzera 13-7

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI

1. Gran Bretagna 6 vittorie (6 partite disputate)

2. USA 4 vittorie (4 partite disputate)

3. Italia 3 vittorie (4 partite disputate)

4. Canada 3 vittorie (5 partite disputate)

5. Svezia 3 vittorie (6 partite disputate)

6. Svizzera 2 vittorie (5 partite disputate)

7. Estonia 1 vittoria (4 partite disputate)

7. Norvegia 1 vittoria (4 partite disputate)

9. Cechia 0 vittorie (4 partite disputate)

9. Corea del Sud 0 vittorie (4 partite disputate)