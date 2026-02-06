Curling, la classifica del round robin: Italia in zona semifinali, 4 squadre si staccano

La terza giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si chiude così come si era aperta per Amos Mosaner e Stefania Constantini: l’Italia, dopo aver battuto al mattino la Svizzera, supera anche l’Estonia nel primo pomeriggio.

L’Italia, dunque, al momento vanta tre vittorie ed una sconfitta dopo quattro partite giocate sulle nove previste: al comando con cinque successi in altrettanti incontri c’è la Gran Bretagna, inseguita a quota quattro affermazioni dagli Stati Uniti, a loro volta a punteggio pieno.

Il Canada è terzo con tre vittorie in quattro partite, proprio come gli azzurri, ma in linea teorica è davanti all’Italia avendo vinto lo scontro diretto. Svizzera e Svezia, a quota due successi, seguono gli azzurri, ma gli svedesi hanno giocato anche una partita in più degli italiani.

L’Estonia, con un successo in quattro incontri, viene agganciata dalla Norvegia, che coglie il primo successo al quarto tentativo, infine resta ancora ferma al palo la coppia composto da Cechia e Corea del Sud, Nazionali sempre sconfitte nelle quattro partite disputate finora.

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 5 vittorie (5 partite disputate)

2. USA 4 vittorie (4 partite disputate)

3. Canada 3 vittorie (4 partite disputate)

3. Italia 3 vittorie (4 partite disputate)

5. Svizzera 2 vittorie (4 partite disputate)

6. Svezia 2 vittorie (5 partite disputate)

7. Estonia 1 vittoria (4 partite disputate)

7. Norvegia 1 vittoria (4 partite disputate)

9. Cechia 0 vittorie (4 partite disputate)

9. Corea del Sud 0 vittorie (4 partite disputate)