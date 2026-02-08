Curling: cade l’imbattibilità della Gran Bretagna nel misto doppio a Milano Cortina 2026, bene Svezia ed USA

Cade l’imbattibilità della Gran Bretagna. Jennifer Dodds e Bruce Mouat hanno dovuto cedere il passo alla Svizzera in occasione dell’undicesima sessione del Round Robin valido per il torneo misto doppio di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Una partita ben orchestrata quella degli elvetici che, dopo aver siglato un punto in possesso del martello, hanno rubato la mano per due end consecutivi, mettendo a referto rispettivamente due ed un sigillo. Non è tardata comunque ad arrivare la risposta dei rivali, bravi a siglare subito due timbri per poi pareggiare i conti rubando a loro volta la mano.

Al sesto gli elvetici sono costretti a prendersi il punto, subendo poi sorpasso dei britannici al penultimo atto. Il match si è quindi deciso all’ultimo end, grazie a due sigilli congegnali al 6-7. Vittoria anche per gli Stati Uniti, i quali si sono imposti sull’Estonia per 5-3. Sorride inoltre anche la Svezia, passata per 6-7 sul Canada grazie ad un poderoso settimo round, dove ha trovato tre punti fondamentali.

Alle ore 19:05 si disputeranno Italia-Gran Bretagna, Svezia-Stati Uniti, Svizzera-Norvegia e Canada-Corea del Sud.

CURLING: CLASSIFICA ROUND ROBIN MISTO DOPPIO OLIMPIADI MILANO CORTINA