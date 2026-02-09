Cricket
Cricket, Sudafrica e Zimbabwe vincono all’esordio ai Mondiali T20
Nella terza giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, nel Girone C arriva lo storico esordio dell’Italia, che però cede nettamente alla Scozia, vittoriosa per 207/4 (20.0)-134/10 (16.4), con un margine di 73 runs, mentre negli altri raggruppamenti arrivano dei larghi successi anche per Zimbabwe e Sudafrica.
Nel Girone B lo Zimbabwe liquida l’Oman con lo score di 106/2 (13.3)-103 (19.5), imponendosi per 8 wickets, impiegando poco più della metà dell’innings d’attacco per superare il punteggio ottenuto dai rivali e portando a casa senza patemi i primi 2 punti.
Nel Girone D, invece, il Sudafrica regola il Canada con il punteggio di 213/4 (20.0)-156/8 (20.0), portando a casa il successo per 57 runs. Ottima prestazione offensiva degli africani, che poi amministrano nell’innings al lancio, contenendo la pur buona prestazione dei nordamericani.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Scozia-Italia 207/4 (20.0)-134/10 (16.4) La Scozia vince per 73 runs
Zimbabwe-Oman 106/2 (13.3)-103/10 (19.5) Lo Zimbabwe vince per 8 wickets
Sudafrica-Canada 213/4 (20.0)-156/8 (20.0) Il Sudafrica vince per 57 runs
Classifiche
Gruppo B
1 Zimbabwe 2
2 Sri Lanka 2
3 Irlanda 0
4 Oman 0
5 Australia 0
Gruppo C
1 Indie Occidentali 2
2 Scozia 2
3 Inghilterra 2
4 Nepal 0
5 Italia 0
Gruppo D
1 Sudafrica 2
2 Nuova Zelanda 2
3 Afghanistan 0
4 Canada 0
5 Emirati Arabi Uniti 0