Cricket
Cricket, l’Italia supera anche in Canada nella penultima amichevole prima della Coppa del Mondo T20
Continua senza intoppi la marcia dell’Italia nella preparazione verso la Coppa del Mondo T20 di cricket: nella penultima amichevole prima della rassegna iridata, giocata al Chidambaram Stadium di Chennai, in India, infatti, gli azzurri inanellano la terza vittoria consecutiva, superando il Canada con lo score di 156/4 (20.0)-146/6 (20.0), imponendosi per 10 runs.
Il Canada vince il sorteggio e sceglie di lanciare, ma l’Italia risponde con un’ottima trama offensiva mantenendo l’elevato Run Rate di 7.80. I nordamericani riescono a far cadere solo 4 wickets, così gli azzurri vanno in fondo all’innings d’attacco e chiudono, al termine dei 20 overs, a quota 156 runs.
La risposta dei canadesi è efficace, ma gli azzurri interpretano l’innings di difesa con ordine ed il Run Rate dei nordamericani si mantiene costantemente sotto quello degli italiani, dando margine nonostante alla fine cadano 6 wickets. Il Canada si ferma a 146 runs alla conclusione dei 20 overs (Run Rate di 7.30): l’Italia vince per 10 runs e Jon-Jon Trevor Smuts viene nominato “Player of the Match“.