Cricket
Cricket, l’Inghilterra piega a fatica il Nepal ai Mondiali T20. Bene Sri Lanka e Nuova Zelanda
Nella seconda giornata dei Mondiali 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, nel Girone C, quello dell’Italia, che domani esordirà contro la Scozia, si registra la sofferta vittoria dell’Inghilterra, mentre negli altri raggruppamenti vincono in maniera più netta Sri Lanka e Nuova Zelanda.
Nel Girone C, quello dell’Italia, l’Inghilterra soffre fino all’ultima palla, ma alla fine riesce a spuntarla contro un Nepal mai domo: gli inglesi la spuntano dopo aver sofferto a lungo, con lo score di 184/7 (20.0)-180/6 (20.0), portando a casa la vittoria per appena 4 runs.
Nel Girone D, invece, la Nuova Zelanda regola abbastanza agevolmente l’Afghanistan, sconfitto con il punteggio di 183/5 (17.5)-182/6 (20.0), imponendosi per 5 wickets, con 13 palle ancora a disposizione, infine nel Girone B lo Sri Lanka padrone di casa supera l’Irlanda con lo score di 163/6 (20.0)-143 (19.5), vincendo per 20 runs.
MONDIALI CRICKET T20 2026
Risultati
Nuova Zelanda-Afghanistan 183/5 (17.5)-182/6 (20.0) La Nuova Zelanda vince per 5 wickets
Inghilterra-Nepal 184/7 (20.0)-180/6 (20.0) L’Inghilterra vince per 4 runs
Sri Lanka-Irlanda 163/6 (20.0)-143 (19.5) Lo Sri Lanka vince per 20 runs
Classifiche
Gruppo B
1 Sri Lanka 2
2 Irlanda 0
3 Australia 0
4 Oman 0
5 Zimbabwe 0
Gruppo C
1 Indie Occidentali 2
2 Inghilterra 2
3 Nepal 0
4 Scozia 0
5 Italia 0
Gruppo D
1 Nuova Zelanda 2
2 Afghanistan 0
3 Canada 0
4 Sudafrica 0
5 Emirati Arabi Uniti 0