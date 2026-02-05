Cricket, chi sono i convocati dell’Italia per i Mondiali

Manca soltanto un’ultima amichevole, utile a limare gli ultimi dettagli e definire le ultime scelte, in programma domani contro gli Emirati Arabi Uniti, e poi per l’Italia sarà tempo di disputare la Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, in calendario in India e Sri Lanka dal 7 febbraio all’8 marzo: nel Girone C gli azzurri affronteranno Scozia, Inghilterra, Nepal ed Indie Occidentali.

I quindici azzurri che scenderanno in campo nella rassegna iridata saranno il capitano Wayne Lee Madsen, il wicket-keeper Marcus Campopiano, Gian Piero Sergio Meade, Zain Ali, Ali Hasan, Crishan Jorge Priyantha Fernando Kalugamage, Harry John Manenti, Anthony Joseph Mosca, Justin Mosca, Syed Zain Abbas Naqvi, Benjamin Davey Manenti, Jaspreet Singh, Jon-Jon Trevor Smuts, Grant Stewart e Thomas Jack Draca.

Lo staff tecnico che guiderà l’Italia nella Coppa del Mondo T20 2026 di cricket sarà composto dall’head coach John Davison, assieme agli assistant coach Kevin O’Brien e Douglas Brown, mentre Peter Di Venuto avrà il ruolo di manager. Faranno parte della spedizione, inoltre, il fisioterapista Thihan Chandramohan, il media manager Rakbir Hasan, il dottor Srinivas Srinand ed il video analyst Sheikh Mohsin.

La Scozia, già battuta dagli azzurri nelle qualificazioni, sarà la prima sfidante dell’Italia: il match avrà luogo lunedì 9 febbraio alle ore 6.30 italiane allo stadio Eden Gardens di Calcutta, mentre nel secondo match gli azzurri affronteranno giovedì 12 febbraio alle 10.30 italiane il Nepal al Wankhede Stadium di Mumbai. A seguire gli azzurri, per gli ultimi due match della prima fase a gironi, giocheranno ancora allo stadio Eden Gardens di Calcutta: l’Italia, infatti, affronterà dapprima l’Inghilterra, martedì 16 febbraio alle ore 10.30 italiane, ed infine le Indie Occidentali, venerdì 19 febbraio alle ore 6.30 italiane.