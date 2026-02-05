Cosa si è fatto Fredrik Moeller? Forfait per la discesa e recupero lampo per il superG alle Olimpiadi?

Fredrik Moeller è caduto gravemente durante la prima prova cronometrata della discesa libera delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: nella giornata di mercoledì 4 febbraio, il norvegese è scivolato poco dopo il secondo intermedio della temibilissima pista Stelvio di Bormio, è stato poi condotto verso la zona di arrivo e successivamente sopraggiunto l’elicottero, che ha portato l’atleta in ospedale.

Non si è trattato della prima caduta stagionale per il 25enne, che era già finito sdraiato sulla neve in Val Gardena prima di Natale, senza però riportare delle conseguenze. Lo scandinavo aveva incominciato benissimo l’annata agonistica con due piazzamenti di lusso nei superG statunitensi validi per la Coppa del Mondo (quinto a Copper Mountain e secondo a Beaver Creek), ma poi ha iniziato a faticare terribilmente ed è rientrato in top-30 soltanto in un’occasione (24mo nel superG di Kitzbuehel).

Oggi Fredrik Moeller non si è presentato al cancelletto di partenza in occasione della seconda prova cronometrata, ma secondo le prime voci l’infortunio sarebbe meno grave del previsto: si parlerebbe, infatti, di una lussazione alla spalla e dunque l’avventura a cinque cerchi del norvegese potrebbe non essere finita. L’impegno in discesa appare impossibile (dovrebbe portare a termine una cronometrata per avere la possibilità di gareggiare sabato 7 febbraio), ma potrebbe prodigarsi in un impegno lampo per prendere parte al superG (11 febbraio).