Coppa Italia, Inter-Torino 2-1: Chivu in semifinale, Baroni eliminato

I nerazzurri battono i granata a Monza ai quarti di finale della coppa nazionale e si qualificano per il turno successivo contro la vincente tra Napoli e Como

L’Inter continua a vincere in Italia. Dopo il successo lo scorso weekend in campionato contro la Cremonese, la squadra di Chivu si impone anche in Coppa Italia contro il Torino.

I nerazzurri hanno avuto la meglio sui granata per 2-1 nel match valido per i quarti di finale della coppa nazionale. La sfida è andata in scena allo Stadio Brianteo di Monza, in quanto San Siro è momentaneamente indisponibile per via delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Avanza dunque Chivu, eliminato invece mister Baroni.

Secondo i pronostici mimmo, l’Inter ha ottime chance anche di arrivare fino alla finalissima dello Stadio Olimpico di Roma in programma per mercoledì 13 maggio 2026.

Coppa Italia, Inter-Torino 2-1: il racconto del match

Inizia bene il Torino che ha subito un’occasione con Vlasic, il quale però non impatta bene il pallone di sinistro sotto porta. Risponde quindi il mancino terrificante di Carlos Augusto dalla distanza, che però si stampa sulla traversa. Alla mezz’ora tentativo di Prati dal limite dell’area, ma il suo tiro è alto. L’Inter passa in vantaggio solo nel finale: grande giocata del giovane Kamatè sulla destra, mette in mezzo per Bonny e l’attaccante da due passi di testa non può sbagliare.

Ad inizio ripresa l’Inter raddoppia: Frattesi suggerisce dentro in verticale per Thuram, che trova al centro Diouf che arriva prima di tutti e insacca. Il Toro comunque non demorde e ci prova ancora con Vlasic, per poi trovare il gol che accorcia le distanze all’ora di gioco: colpo di testa decisivo del giovane Kulenovic. I nerazzurri rispondono col sinistro di Frattesi, ma nel finale rischiano tantissimo sul gol annullato a Prati per un fuorigioco millimetrico. Vince comunque la squadra di Chivu per 2-1.

Inter in semifinale, Torino eliminato

L’Inter vince anche in Coppa Italia ed avanza nel torneo con l’obiettivo di arrivare fino alla finalissima che nella passata stagione era sfuggita proprio in semifinale contro il Milan. I nerazzurri hanno avuto la meglio sul Torino ed ora quindi se la vedranno in semifinale contro la vincente tra Napoli e Como. I campioni d’Italia ospiteranno la squadra di Fabregas la prossima settimana al Maradona: la migliore affronterà i nerazzurri nella doppia sfida tra andata e ritorno che andrà in scena tra martedì 4 marzo e mercoledì 22 aprile.

Eliminato invece il Torino, che dopo una situazione complicata in campionato salutano anche la coppa nazionale. La squadra di Baroni si trova infatti a quota 26 punti e al 13^ posto in classifica nonostante l’ultima vittoria casalinga di misura sul Lecce per 1-0.