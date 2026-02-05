Coppa Davis 2026: Gran Bretagna sul 2-0 contro la Norvegia, Draper torna e vince

Benché la maggior parte dei tie del primo turno di qualificazione della Coppa Davis 2026 si terrà nell’accoppiata venerdì-sabato o in quella sabato-domenica, c’è uno dei confronti che va in scena già oggi. Si tratta di Norvegia-Gran Bretagna, di scena alla Nadderud Arena, impianto sito a Bekkestua, a poco più di 10 km da Oslo.

Il confronto è nei fatti già segnato in partenza: manca ai norvegesi, del resto, Casper Ruud, perché la sua recente paternità ha (giustamente) imposto qualche giorno di pausa per rimanere con la famiglia che si è allargata. La presenza di Ruud, recentemente agli ottavi di finale degli Australian Open, avrebbe certamente garantito più equilibrio.

Particolare curiosità c’era per il ritorno in campo di Jack Draper, fermo dagli US Open. Ebbene, il britannico di problemi ne ha davvero pochi contro Viktor Durasovic, attuale numero 329 del mondo e al massimo numero 222 poco oltre metà 2025. Netto il 6-2 6-2 con cui il vincitore dell’ultima edizione del Masters 1000 di Indian Wells si impone.

Poteva essere più lottata la sfida tra Cameron Norrie e il rampante Nicolai Budkov Kjaer, 19 anni e un futuro ancora tutto da scrivere. In effetti, i due si trovano su un punteggio più vicino. Norrie vince 6-4 6-4, ma rischia perché nel secondo set si trova sotto 1-4, prima di portare a casa cinque giochi di fila. Domani sembra destinato a chiudere tutto il doppio Cash/Glasspool contro Durasovic/Lileengen.

Domani partiranno i tie Cile-Serbia, Germania-Perù, Croazia-Danimarca, Giappone-Austria e Canada-Brasile. Sabato 7, infine, al via Ecuador-Australia, Bulgaria-Belgio, India-Paesi Bassi, Corea del Sud-Argentina, Ungheria-USA, Cechia-Svezia, Francia-Slovacchia.