Coppa Davis 2026: Gran Bretagna avanti, diversi confronti al via nel primo turno

Dopo la specie di prodromo di Norvegia-Gran Bretagna, ha preso definitivamente avvio il primo weekend di Coppa Davis 2026: in campo tre match (il quarto, Cile-Serbia, è destinato a proseguire nella notte fonda italiana, come anche il quinto, Canada-Brasile). Di seguito la prima parte dei risultati.

Per la già citata Norvegia-Gran Bretagna, arriva il naturale 4-0 da parte dei britannici, anche se i norge vendono cara la pelle. Gli assai quotati Julian Cash e Lloyd Glasspool, infatti, per portare il punto del decisivo 3-0 a casa devono sudare parecchi, finendo costretti da Nicolai Budkov Kjaer e Viktor Durasovic al tie-break decisivo nel corso del terzo set.

Iniziato anche il tie tra Germania e Perù, con i tedeschi nettamente favoriti e, infatti, avanti in quel di Dusseldorf con poche concessioni. Troppo più forti, a oggi, sul veloce sia Yannick Hanfmann che Jan-Lennard Struff su Gonzalo Bueno e Juan Pablo Varillas, con quest’ultimo che è peraltro decisamente più giocatore da terra rossa.

1-1, invece, tra Croazia e Danimarca, una specie di tie in tono minore dato che mancano tutti i big per una ragione o per un’altra. Elmer Moller, prevedibilmente, batte Matej Dodig per 6-4 7-6(3), poi Dino Prizmic riesce a tirarsi fuori dalle difficoltà e a battere August Holmgren per 5-7 6-0 6-2, pareggiando i conti in quel di Varazdin.

Anche Giappone e Austria restano sull’1-1, seppur con ribaltamento dei pronostici nei due match di scena all’Ariake Coliseum di Tokyo, uno dei luoghi più iconici del tennis che non è Slam. Intanto Yosuke Watanuki batte Sebastian Ofner per 6-3 6-4, quindi è Jurij Rodionov a sorprendere Shintaro Mochizuki per 6-4 7-5.

RISULTATI PRIMI TURNI COPPA DAVIS 2026

Germania-Polonia 2-0

Hanfmann (GER)-Bueno (PER) 6-4 6-4

Struff (GER)-Varillas (PER) 6-4 6-2

Croazia-Danimarca 1-1

Moeller (DEN)-M. Dodig (CRO) 6-4 7-6(3)

Prizmic (CRO)-Holmgren (DEN) 5-7 6-0 6-2

Norvegia-Gran Bretagna 0-4

2a giornata

Cash/Glasspool (GBR)-Budkov Kjaer/Durasovic (NOR) 6-2 2-6 7-6(5)

Fearnley (GBR)-Budkov Kjaer (NOR) 3-6 6-3 [10-7]

Giappone-Austria 1-1

Watanuki (JPN)-Ofner (AUT) 6-3 6-4

Rodionov (AUT)-Mochizuki (JPN) 6-4 7-5