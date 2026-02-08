Coppa Davis 2026, Cile vittorioso contro la Serbia. Brasile e Giappone eliminati

Arrivano responsi importanti nel primo turno di Coppa Davis, qualificante per i match di settembre. Il Cile ha sfruttato il fattore campo e si è imposto 4-0 contro la Serbia. I sudamericani hanno completato l’opera dopo il day-1, vincendo il doppio grazie a Tomas Barrios Vera a Nicolas Jarry (6-4 6-4 contro Matej Sabanov/Ivan Sabananov). Inutile ai fini della qualificazione il confronto vinto da Matias Soto contro Branko Djuric per 6-7 (2) 7-6 (4) 10-7. Il Cile quindi sarà il prossimo avversario della Spagna.

Qualificate anche la Germania e la Croazia. I tedeschi si sono imposti 4-0 contro il Perù a Dusseldorf. Dopo il primo giorno concluso sul 2-0, c’è stata una replica. Il doppio Kevin Krawietz/Tim Puetz si è imposto contro Ignacio Buse/Arklon Huertas del Pino per 6-0 2-6 6-4. Il quarto punto teutonico è stato firmato dal giovane Justin Engel, a segno per 6-3 6-7 (4) 10-6 contro Gonzalo Bueno.

I croati, allo stesso modo, hanno fatto valere il fattore campo contro la Danimarca (3-1). All’Arena di Varazdin, il doppio Nikoka Mektic/Mate Pavic si è imposto per 6-2 7-5 contro Johanes Ingildsen e Carl Emil Overbeck. Il tutto poi è stato completato da Dino Prizmic a segno 7-6 (5) 7-6 (2) contro Elmen Moeller.

Da registrare le eliminazioni del Giappone, sconfitto in casa contro l’Austria (3-2) e del Brasile, battuto 3-2 dal Canada. Attualmente da decidere sono le sfide Ecuador-Australia (2-0), Bulgaria-Belgio (0-2), India-Olanda (1-1), Corea del Sud-Argenina (1-1), Ungheria-USA (0-2), Cechia-Svezia (2-0) e Francia-Slovacchia (1-1).