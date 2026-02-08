Conti/Macii tengono botta nel libero delle coppie. L’Italia difende il terzo posto al Team Event

L’Italia del pattinaggio artistico esce indenne dal free program delle coppie, terzultimo segmento valido per le gara a squadre delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sara Conti e Niccolò Macii si sono infatti accomodati al terzo posto subito dopo Anastasiia Metelkina-Luka Berulava, perdendo così solo un punto sulla Georgia e guadagnandone due invece sul Canada.

Una prova positiva per gli atleti di Barbara Luoni, artefici però di un passaggio a vuoto importante nella proficua sequenza di salti triplo toeloop/dopio axel/doppio axel, viziata da un errore per parte (la dama ha eseguito semplice il primo axel, il cavaliere ha sottoruotato il secondo atterrando quasi a due piedi). Una sbavatura di peso che ha frenato non poco il valore tecnico del binomio, comunque solido negli altri elementi, vedi i due lanciati triplo rittberger e triplo salchow, l’altro salto side by side triplo salchow (pennellato sul ghiaccio), oltre che i tre sollvamenti axel, reverse lasso e del gruppo 3.

Tenendo egregiamente botta nel secondo punteggio, gli azzurri hanno stampato 136.61 (67.85, 68.76), tre lunghezze in meno rispetto ai già citati Metelkina-Berulava, secondi con 139.70 (72.80, 67.90) portando a casa quanto pianificato anche se con tante, piccole imprecisioni sparse qua e là, compresa una caduta ben nascosta dalla dama (ma trovata da chi di dovere) nella sequenza coreografica.

Quinti invece i canadesi Lia Pereira-Trennt Michaud, i quali non sono andati oltre 134.42 (69.19, 65.23) piazzandosi alle spalle degli statunitensi Ellie Kam-Danny O’Shea, quarti con 135.36 (69.65, 65.71) confezionando tra i free program migliori della carriera. La gara è stata vinta senza patema alcuno dalla coppia giapponese formata da Riku Miura-Ryuichi Kihara. Semplicemente di un altro pianeta i nipponici, bravi a non lasciare quasi niente sul piatto (se non dettagli) arrivando fino alla vertiginosa quota di 155.55 (80.88, 74.67).

Quando mancano due programmi alla fine del Team Event, l’Italia conserva il terzo posto con 45 inseguito da Georgia e Canada, rispettivamente quarto e quinto con 41 punti. Gli Stati Uniti comandano le operazioni con 51. Il Giappone talloma a 49. Tra poco ci sarà il programma libero femminile con Lara Naki Gutmann in pista. Incrociamo le dita.

CLASSIFICA GENERALE TEAM EVENT

Rank Team Nation Total Points Men Single Skating Women Single Skating Pair Skating Ice Dance Q SP FS SP FS SP FS RD FD 1 United States of America USA 51 9 9 6 7 10 10 Q 2 Japan JPN 49 10 10 10 10 3 6 Q 3 Italy ITA 45 6 8 8 8 6 9 Q 4 Georgia GEO 41 5 6 9 9 5 7 Q 5 Canada CAN 41 8 5 7 6 7 8 Q 6 France FRA FNR 7 – 4 – 4 – 9 – 7 Republic of Korea KOR FNR 3 – 7 – – – 4 – 8 People’s Republic of China CHN FNR 4 – 3 – 5 – 2 – 9 Great Britain GBR FNR 1 – 1 – 2 – 8 – 10 Poland POL FNR 2 – 2 – 3 – 1 –