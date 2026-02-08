Constantini/Mosaner liquidano in scioltezza la Cechia e fanno un altro passo verso la semifinale

L’Italia ha travolto la Cechia con il perentorio punteggio di 8-2 nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali 2026, conquistando la quinta vittoria su sette incontri disputati sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo. La nostra Nazionale ha rafforzato il secondo posto in classifica generale e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alle semifinali, riservata alle prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.

Amos Mosaner e Stefania Constantini sono appaiati agli USA (5-2) e sono alle spalle della Gran Bretagna, incappata nella prima sconfitta nel torneo (7-6 contro la Svizzera) ma già certi della semifinale (7 vittorie in otto partite disputate). L’Italia si tiene alle spalle la Svezia (5-3 dopo aver regolato il Canada in un fondamentale scontro diretto), la Svizzera (4-3, che si è rimessa in careggiata superando la capolista) e il Canada (3-4).

Gli azzurri avevano tremato ieri sera contro la Norvegia: sotto per 3-5 al termine del sesto end, si erano resi protagonista di una rimonta strepitosa, che ha portato al pareggio in chiusura della settima frazione (5-5) e poi di una mano strappata in regime di power-play. L’affermazione contro gli scandinavi ha rappresentato una vera e propria scossa per i Campioni del Mondo, che oggi sono tornati sul ghiaccio in maniera baldanzosa e hanno concesso le briciole ai rivali.

C’è stata una scossa in seno al binomio tricolore, che ha dimostrato una schiacciante superiorità rubando ben quattro mani consecutive e travolgendo gli avversari in maniera perentoria al termine del confronto meglio giocato dell’intera competizione da parte dei padroni di casa. I Campioni Olimpici di Pechino 2022 torneranno sul ghiaccio alle ore 19.05 per affrontare la Gran Bretagna, mentre domani (lunedì 9 febbraio, ore 10.05) è previsto lo scontro diretto con gli USA per chiudere il round robin.

LA CRONACA DI ITALIA-CECHIA

Julie Zelingrova e Vit Chabicovsky cercano di impensierire i Campioni Olimpici di Pechino 2022 con una buona strategia di gioco, ma gli azzurri coprono bene le stone degli avversari e non concedono nulla ai rivali, che possono accontentarsi soltanto di marcare un punto nel primo end con un buon ultimo tiro. Amos Mosaner e Stefania Constantini mostrano prontamente i muscoli, come se fossero rinati dopo i fantasmi visti ieri sera, leggendo la pista in maniera critica e attaccando con insistenza.

I Campioni del Mondo mettono alle corde i cechi con grande baldanza: prima imbastiscono un castello sontuoso, bocciano i sassi avversari in maniera impeccabile e portano tre pietre a punto (3-1), poi adottano una tattica decisamente aggressiva, entrano in casa in maniera brillante, costringono Zelingrova e Chabicovsky a inseguire, li obbligano a un ultimo tiro impegnativo e strappano l’hammer di forza, marcando due punti che valgono il 5-1.

I padroni di casa allungano perentoriamente e continuano ad attaccare con insistenza, spingono al centro e relegano i cechi a giocare ai lati: Mosaner è fantastico nel portare due sassi nel cuore della casa, Zelingrova prova una magia per controbattere con l’ultimo tiro, ma l’appoggio sulle pietre esterne è troppo coraggioso e poco fruttuoso, così l’Italia strappa un’altra mano da due punti, involandosi sul 7-1 all’intervallo.

Al ritorno sul ghiaccio la Cechia si gioca il tutto per tutto e chiama il power-play, cercando di sfruttare il vantaggio che permette di spostare le stone pre-posizionate al centro, ma Mosaner fa sentire il suo braccio con una tripla bocciata pesante e complica i piani degli avversari. Zelingrova cerca una doppia bocciata con l’ultimo tiro, non le riesce l’appoggio, la stone più vicina al centro è quella azzurra e così i Campioni del Mondo strappano la mano addirittura in regime di power-play.

L’Italia conduce per 8-1 dopo cinque end, la partita è nei fatti già decisa ma si continua a giocare. Mosaner e Constantini devono soltanto controllare la situazione senza particolari patemi d’animo, la Cechia va a referto con un altro punto e decide di ritirarsi con due end di anticipo. La nostra Nazionale si impone con uno schiacciante 8-2 e compie un passo importante verso la zona medaglie.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI OGGI

Italia vs Cechia 8-2

USA vs Estonia 5-3

Svizzera vs Gran Bretagna 7-6

Svezia vs Canada 7-6

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 7 vittorie (8 partite disputate)

2. Italia 5 vittorie (7 partite disputate)

2. USA 5 vittorie (7 partite disputate)

4. Svezia 5 vittorie (8 partite disputate)

5. Svizzera 4 vittorie (7 partite disputate)

6. Canada 3 vittorie (7 partite disputate)

7. Corea del Sud 2 vittorie (7 partite disputate)

7. Norvegia 2 vittorie (7 partite disputate)

9. Cechia 2 vittorie (8 partite disputate)

9. Estonia 2 vittorie (8 partite disputate)