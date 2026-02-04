Conegliano strapazza Lodz in Champions League, ma arriva la beffa del quoziente punti: non sarà n.1 ai quarti

Conegliano ha strapazzato l’LKS Commercecon Lodz con un sonoro 3-0 (25-17; 25-18; 25-12), ma il risultato conseguito di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso non è bastato per meritarsi lo status di numero 1 nei quarti di finale della Champions League di volley femminile. Le Campionesse d’Europa hanno concluso la fase a gironi da imbattute, con all’attivo 6 vittorie, 17 punti e un quoziente set di 18-2: sono gli stessi numeri del Fenerbahce Istanbul, ma la corazzata turca di Marcello Abbondanza e Alessia Orro ha un quoziente punti leggermente migliore (+119 contro +114).

Le Pantere si presenteranno alla fase a eliminazione diretta da numero 2 della graduatoria combinata e l’avversaria uscirà dal playoff le tedesche dello Schwerin e le turche dello Zeren Spor Ankara. La capolista della Serie A1 non ha avuto problemi contro la compagine polacca, allungando già in avvio dei tre set e chiudendo agevolmente la contesa, che era ininfluente ai fini del piazzamento nel raggruppamento (il primo posto si era già deciso dopo aver prevalso nello scontro diretto con le anatoliche dello Zeren Spor Ankara), ma che era appunto importante per delineare il tabellone degli incontri da dentro o fuori che proietteranno fino all’assegnazione del trofeo.

La schiacciatrice Zhu Ting ha chiuso da top scorer (15 punti, 62% in attacco, 2 muri), la palleggiatrice Joanna Wolosz ha mandato in doppia cifra anche l’opposto Isabelle Haak (13 punti) e il martello Fatoumatta Sillah (10 punti, 2 ace, 3 muri). Al centro si sono distinte Cristina Chirichella (7) e Marina Lubian (9), a riposo la centrale Sarah Fahr, la schiacciatrice Gabi e il libero Monica De Gennaro, sostituita da Serena Scognamillo. Tra le fila delle ospiti le migliori sono state Mariana Brambilla (9) e Daniela Cechetto (7).

CLASSIFICA POOL D: Conegliano 6 vittorie (17 punti), Zeren Spor Ankara 4 vittorie (13 punti), Dresda 2 vittorie (6 punti), LKS Commercecon Lodz 0 vittorie (0 punti). Conegliano ai quarti di finale, Zeren Spor Ankara ai playoff.