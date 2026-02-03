Come sta Lindsey Vonn? Confermata la presenza alle Olimpiadi. E il meteo potrebbe aiutarla…

La caduta nella discesa di Crans Montana ha reso ancor più impegnativo e per certi versi epico l’avvicinamento di Lindsey Vonn ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La fuoriclasse statunitense, che ha rischiato fortemente di dire addio al sogno di vivere un’ultima edizione olimpica da protagonista, sembra essere in grado di prendere parte alle gare veloci dell’imminente rassegna a cinque cerchi sull’Olympia della Tofane.

La 41enne nativa del Minnesota, in base alle indiscrezioni di alcuni media internazionali, dovrebbe aver riportato una contusione ossea senza il coinvolgimento della struttura legamentosa del ginocchio sinistro. In ogni caso si tratta di un infortunio non banale e Vonn dovrà fare i conti con il dolore, verificando giorno dopo giorno le sue condizioni in vista delle sue gare.

La campionessa olimpica di Vancouver 2010 valuterà probabilmente la sua eventuale partecipazione alla discesa libera e al supergigante di Cortina d’Ampezzo in base alle sensazioni provate nei vari training ufficiali in programma a partire da giovedì 5 febbraio. In realtà il maltempo potrebbe provocare la cancellazione della prima prova di discesa, regalando a Lindsey 24 ore aggiuntive di recupero prima di testare il ginocchio con il massimo carico.