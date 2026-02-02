Biathlon
Come cambia l’Italia senza Rebecca Passler. La sostituta e le scelte per la staffetta
Come un fulmine a ciel sereno arriva la non negatività di Rebecca Passler al letrozolo (la stessa sostanza che costò lo stop ad Errani) in un controllo antidoping: cambiano i piani dell’Italia del biathlon per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.
Nella staffetta 4×6 km femminile verranno schierate obbligatoriamente Michela Carrara ed Hannah Auchentaller, mentre nel caso in cui sia ancora possibile convocata un’atleta in sostituzione di Passler, la scelta, anche per quanto visto ai recentissimi Europei, potrebbe ricadere su Samuela Comola.
Comola, medaglia d’argento a livello continentale nell’individuale, a quel punto potrebbe prendere parte alla 15 km, lasciando la presenza nella sprint e nell’eventuale pursuit a chi dovesse restare fuori dalla gara più lunga tra Carrara ed Auchentaller.
Potrebbero comporsi così le scelte dell’Italia:
Sprint con Vittozzi, Wierer, Auchentaller, Carrara.
Individuale con Vittozzi, Wierer, Auchentaller, Comola.
Staffetta con Vittozzi, Wierer, Auchentaller, Carrara.