Come cambia il palinsesto della Rai con le Olimpiadi? I programmi cancellati in tv per due settimane. E su Rai 1 per la Cerimonia d’Apertura…

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono già incominciate con le prime gare, ma bisognerà aspettare le ore 20.00 di venerdì 6 febbraio per la Cerimonia d’Apertura e le prime medaglie verranno assegnate sabato 7 febbraio. I Giochi, che ci terranno compagnia fino a domenica 22 febbraio, saranno trasmessi in diretta tv sui canali Rai per un paio di settimane e dunque i palinsesti del network pubblico saranno fortemente condizionati dalla presenza della rassegna a cinque cerchi, ma vediamo nel dettaglio quali saranno i vari cambiamenti a cui il pubblico dovrà abituarsi.

Su Rai 2 saltano i vari appuntamenti quotidiani: Radio 2 Social Club con Luca Barbarossa ed Ema Stokholma dalle 08.45 alle ore 10.00, l’approfondimento TG2 Italia Europa dalle ore 10.00 alle ore 11.00, il programma di intrattenimento I Fatti Vostri dalle ore 11.10 alle ore 13.00, il TG2 Costume & Società e il TG2 Medicina 33 (tra le ore 13.30 e le ore 14.00, dopo il consueto TG2 delle 13.00), il programma di approfondimento giornalistico Ore 14.00 condotto da Milo Infante, lo show BellaMa’ con Pierluigi Diaco alle ore 15.25, La Porta Magica di Andrea Delogu alle ore 17.00, la serie tv 9-1-1 tra le ore 19.00 e le ore 20.30, oltre chiaramente alla proposta della prima serata che variava di giorno in giorno.

Il TG2 resta confermato alle ore 13.00 e alle ore 20.30, ma ci potrebbero essere degli slittamenti di orario a discrezione della rete. I cambi su Rai 2 interesseranno la programmazione dal 7 al 22 febbraio, mentre gli spostamenti su Rai 1 interesseranno soltanto la serata del 6 febbraio: per lasciare spazio alla Cerimonia d’Apertura alle ore 20.00, si è optato per una puntata lampo del quiz L’Eredità (dalle ore 18.40 alle ore 19.35) e per un’edizione flash del TG1 (dalle ore 19.35 alle ore 19.45), anticipata dunque rispetto al consueto appuntamento delle 20.00 e accorciata rispetto agli abituali trenta minuti.

Cancellati, soltanto per venerdì 6 febbraio, gli appuntamenti con Cinque Minuti di Bruno Vespa e lo show Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, che solitamente tengono compagnia al pubblico tra le 20.35 e le 21.40 circa. RaiSportHD sarà la seconda rete di riferimento per i Giochi e buona parte del palinsesto sarà occupata dagli eventi a cinque cerchi: per questo motivo buona parte delle competizioni sarò dirottata sui canali streaming Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2 e Rai Play Sport 3.