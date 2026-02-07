Classifica prova a squadre pattinaggio artistico: Italia terza, il vantaggio sulle inseguitrici

Si è da poco conclusa la seconda giornata di competizioni all’Unipol Forum di Assago, impianto sportivo che sta ospitando in questi giorni il Team Event di pattinaggio artistico valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Un day-2 particolarmente importante per l’Italia che, con i due segmenti svoltisi nella serata odierna, ha consolidato il terzo posto già ottenuto ieri.

In occasione dello short maschile Daniel Grassl ha confezionato uno short program molto difficile, terminato al quinto posto. Malgrado qualche sbavatura però l’altoatesino è riuscito ad arginare il Campione d’Europa georgiano Nika Egadze, anche lui incappato in un corto viziato da molteplici errori. Positiva invece la prestazione del canadese Stephen Gogolev che, arrivando terzo, ha consentito alla sua squadra di scavalcare la Georgia, tallonando così la formazione tricolore, inizialmente distante un punto. Ai piani alti abbiamo invece assistito al blitz del nipponico Yuma Kagiyama che, con una performance-capolavoro, ha battuto il favorito statunitense Ilia Malinin, autore di due sbavature significative, riaprendo di fatto i giochi per l’oro

Quanto successo ha consentito all’Italia di staccare il pass per il segmento più lungo insieme alle cinque formazioni meglio piazzate del corto. Serviva una prova convincente nella free dance, puntualmente arrivata con Charléne Guignard-Marco Fabbri, bravi a confezionare un libero consistente con cui hanno dovuto cedere il passo solo agli ingiocabili americani Chock-Bates (tornati in pista per mettere una toppa a quanto successo nella gara precedente) arginando senza patema alcuno il Canada, stavolta rappresentato da Marjoie Lajoie-Zachary Lagha, ed i georgiani Diana Davis-Gleb Smolkin, quinti.

Quando mancano ancora tre programmi liberi alla fine del Team Event, gli azzurri si trovano al terzo posto in solitaria con 37 punti, due in più del Canada e cinque in più della Georgia. Ma tutto può ancora accadere. Per centrare l’obiettivo servirà pulizia e strategia. Passo dopo passo. Di seguito la classifica.

CLASSIFICA PROVA A SQUADRE PATTINAGGIO ARTISTICO