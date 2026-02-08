Curling
Classifica curling misto Olimpiadi: l’Italia si gioca tutto nelle ultime due partite
Prosegue la quinta giornata del round robin del torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: Amos Mosaner e Stefania Constantini liquidano la Cechia e resta al secondo posto in attesa della sessione serale.
I risultati arrivati nell’undicesima sessione, però, non permettono ancora all’Italia di dormire sonni tranquilli: gli azzurri restano al secondo posto, appaiati agli Stati Uniti, non ancora incontrati, con 5 vittorie in 7 incontri.
In testa alla graduatoria e con il pass per le semifinali già in tasca, perde l’imbattibilità la Gran Bretagna, che resta al comando con 7 vittorie in 8 sfide, mentre alle spalle di azzurri e statunitensi si issa la Svezia, con lo scontro diretto con gli azzurri in proprio favore, quarta con 4 successi, raccolti però in 8 incontri.
La Svizzera battendo i britannici resta in corsa per un posto in semifinale, essendo ora quinta in solitaria con 4 successi in 7 partite, infine il Canada è appeso ad un filo, sesto con 3 vittorie in 7 partite. Eliminate aritmeticamente tutte le altre coppie.
CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026
1 Gran Bretagna 7 vittorie (8 partite) Qualificata alle semifinali
2 Italia 5 (7)
2 Stati Uniti 5 (7)
4 Svezia 5 (8)
5 Svizzera 4 (7)
6 Canada 3 (7)
7 Corea del Sud 2 (7)
7 Norvegia 2 (7)
9 Cechia 2 (8)
9 Estonia 2 (8)