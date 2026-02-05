Classifica curling misto Olimpiadi: Canada in fuga, Constantini/Mosaner devono inseguire

Dopo la seconda giornata del round robin sono sesti Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri hanno battuto la Corea del Sud all’esordio, ma poi hanno ceduto al Canada in serata.

L’Italia, dunque, vanta una vittoria ed una sconfitta dopo due partite disputate delle nove previste: in testa con tre vittorie in altrettanti incontri proprio il Canada e la Gran Bretagna, seguite con due successi dagli Stati Uniti, ancora a punteggio pieno, e da Svizzera e Svezia, che però hanno giocato tre partite.

Alle spalle degli azzurri, invece, ci sono l’Estonia, settima con un successo in tre incontri, ed il terzetto ancora fermo al palo, composto da Cechia, Norvegia e Corea del Sud, tutte e tre sempre sconfitte nelle tre partite giocate fino a questo punto del torneo.

RISULTATI CURLING OLIMPIADI 2026

Italia vs Corea del Sud 8-4

Gran Bretagna vs Estonia 10-5

Svezia vs Cechia 7-4

Stati Uniti vs Norvegia 8-6

Stati Uniti vs Svizzera 7-4

Canada vs Norvegia 6-3

Canada vs Italia 7-2

Svizzera vs Corea del Sud 8-5

Estonia vs Svezia 7-5

Gran Bretagna vs Cechia 8-7

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Canada 3 vittorie (3 partite disputate)

1. Gran Bretagna 3 vittorie (3 partite disputate)

3. Stati Uniti 2 vittorie (2 partite disputate)

4. Svizzera 2 vittorie (3 partite disputate)

4. Svezia 2 vittorie (3 partite disputate)

6. Italia 1 vittoria (2 partite disputate)

7. Estonia 1 vittoria (3 partite disputate)

8. Cechia 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Corea del Sud 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Norvegia 0 vittorie (3 partite disputate)