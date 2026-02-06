Classifica curling misto Olimpiadi 2026: Constantini/Mosaner si rilanciano e restano in corsa

La terza giornata del round robin si apre in maniera positiva per Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo di doppio misto del curling alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: gli azzurri hanno battuto nettamente la Svizzera e torneranno in campo nel pomeriggio con l’Estonia.

L’Italia, dunque, vanta due vittorie ed una sconfitta dopo tre partite disputate delle nove previste: in testa con quattro vittorie in altrettanti incontri resiste soltanto la Gran Bretagna, seguita con tre successi dagli Stati Uniti, ancora a punteggio pieno, e dal Canada. L’Italia risale ed è quarta.

Svizzera e Svezia sono a quota due successi come gli azzurri, però hanno giocato quattro partite e non tre, mentre sono staccate l’Estonia, settima con un successo in tre incontri, ed il terzetto ancora fermo al palo, composto da Cechia, Norvegia e Corea del Sud, tutte e tre sempre sconfitte nelle tre partite giocate fino a questo punto del torneo.

RISULTATI QUINTA SESSIONE

Italia-Svizzera 12-4

Gran Bretagna-Svezia 7-4

Stati Uniti-Canada 7-5

CLASSIFICA DOPO 5 SESSIONI

1. Gran Bretagna 4 vittorie (4 partite disputate)

2. Stati Uniti 3 vittorie (3 partite disputate)

3. Canada 3 vittorie (4 partite disputate)

4. Italia 2 vittorie (3 partite disputate)

5. Svezia 2 vittorie (4 partite disputate)

5. Svizzera 2 vittorie (4 partite disputate)

7. Estonia 1 vittoria (3 partite disputate)

8. Cechia 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Corea del Sud 0 vittorie (3 partite disputate)

8. Norvegia 0 vittorie (3 partite disputate)