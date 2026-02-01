Coppa del Mondo
Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni e Paris in top ten, Odermatt padrone
Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la discesa di Crans Montana. Lo svizzero svetta con 1385 punti e può fare affidamento su un margine di 587 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e di 691 sul norvegese Atle Lie McGrath.
Giovanni Franzoni è il miglior italiano: il bresciano si conferma in nona piazza. Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà in primavera: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia.
CLASSIFICA GENERALE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
- Odermatt Marco (Svizzera) 1385
- Pinheiro Braathen Lucas (Brasile) 798
- McGrath Atle Lie (Norvegia) 694
- Meillard Loic (Svizzera) 683
- Kristoffersen Henrik (Norvegia) 655
- Von Allmen Franjo (Svizzera) 624
- Haugan Timon (Norvegia) 609
- Schwarz Marco (Austria) 504
- Franzoni Giovanni (Italia) 464
- Paris Dominik (Italia) 453
CLASSIFICA SLALOM COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
- Atle Lie McGrath (Norvegia) 452
- Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 451
- Clément Noel (Francia) 435
- Timon Haugan (Norvegia) 399
- Henrik Kristoffersen (Norvegia) 373
- Paco Rassat (Francia) 358
- Loïc Meillard (Svizzera) 312
- Eduard Hallberg (Finlandia) 279
- Manuel Feller (Austria) 247
- Armand Marchant (Belgio) 214
CLASSIFICA GIGANTE COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
- Marco Odermatt (Svizzera) 450
- Lucas Pinheiro Braathen (Brasile) 347
- Loic Meillard (Svizzera) 326
- Stefan Brennsteiner (Austria) 321
- Marco Schwarz (Austria) 284
- Henrik Kristoffersen (Norvegia) 282
- Alex Vinatzer (Italia) 220
- Atle Lie McGrath (Norvegia) 184
- Timon Haugan (Norvegia) 210
- River Radamus (USA) 178
CLASSIFICA SUPERG COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
1. Marco Odermatt (Svizzera) 425
2. Vincent Kriechmayr (Austria) 267
3. Stefan Babinsky (Austria) 243
4. Raphael Haaser (Austria) 241
5. Giovanni Franzoni (Italia) 240
6. Franjo Von Allmen (Svizzera) 229
7. Stefan Rogentin (Svizzera) 200
8. Jan Zabystran (Cechia) 163
9. Dominik Paris (Italia) 157
10. Marco Schwarz (Austria) 151
CLASSIFICA DISCESA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO
- Odermatt Marco (Svizzera) 510
- Von Allmen Franjo (Svizzera) 395
- Paris Dominik (Italia) 296
- Franzoni Giovanni (Italia) 224
- Schieder Florian (Italia) 219
- Kriechmayr Vincent (Austria) 172
- Allegre Nils (Francia) 166
- Cochran-Siegle Ryan (Stati Uniti) 156
- Casse Mattia (Italia) 139
- Muzaton Maxence (Francia) 134
CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI ALPINO MASCHILE 2025-2026
26/10, Sölden (AUT) – Gigante Maschile
16/11, Levi (FIN) – Slalom Maschile
22/11, Gurgl (AUT) – Slalom Maschile
27/11, Copper Mt. (USA) – SuperG Maschile
28/11, Copper Mt. (USA) – Gigante Maschile
04/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile
05/12, Beaver Creek (USA) – Discesa Maschile
06/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile
07/12, Beaver Creek (USA) – SuperG Maschile
13/12, Val d’Isere (FRA) – Gigante Maschile
14/12, Val d’Isere (FRA) – Slalom Maschile
19/12, Val Gardena (ITA) – SuperG Maschile
20/12, Val Gardena (ITA) – Discesa Maschile
21/12, Alta Badia (ITA) – Gigante Maschile
22/12, Alta Badia (ITA) – Slalom Maschile
27/12, Livigno (ITA) – SuperG Maschile
07/01, Madonna di Campiglio (ITA) – Slalom Maschile
10/01, Adelboden (SUI) – Gigante Maschile
11/01, Adelboden (SUI) – Slalom Maschile
16/01, Wengen (SUI) – SuperG Maschile
17/01, Wengen (SUI) – Discesa Maschile
18/01, Wengen (SUI) – Slalom Maschile
23/01, Kitzbühel (AUT) – SuperG Maschile
24/01, Kitzbühel (AUT) – Discesa Maschile
25/01, Kitzbühel (AUT) – Slalom Maschile
27/01, Schladming (AUT) – Gigante Maschile
28/01, Schladming (AUT) – Slalom Maschile
01/02, Crans Montana (SUI) – Discesa Maschile
07/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Discesa Maschile
09/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Combinata a squadre Maschile
11/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Super-G Maschile
14/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Gigante Maschile
16/02, Bormio (ITA) {OLIMPIADI} – Slalom Maschile
28/02, Garmisch-Par. (GER) – Discesa Maschile
01/03, Garmisch-Par. (GER) – SuperG Maschile
07/03, Kranjska Gora (SLO) – Gigante Maschile
08/03, Kranjska Gora (SLO) – Slalom Maschile
14/03, Courchevel (FRA) – Discesa Maschile
15/03, Courchevel (FRA) – SuperG Maschile
21/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Discesa Maschile
22/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Super-G Maschile
24/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Gigante Maschile
25/03, Lillehammer (NOR) [Finali] – Slalom Maschile