Ciclocross: Filippo Grigolini sfiora l’impresa, è argento ai Mondiali. Vince Heeren

È mancato davvero poco ad un’impresa che sarebbe stata eccezionale. Dopo Viezzi ed Agostinacchio l’Italia va vicina al terzo successo di fila nella categoria juniores maschile ai Mondiali di ciclocross, ma Filippo Grigolini deve accontentarsi della medaglia d’argento.

Al termine del primo giro l’azzurro classe 2008, campione d’Europa in carica, ha provato l’allungo: una manciata di secondi guadagnata sui rivali che si è portato avanti fino alla tornata conclusiva. Poi sono arrivate, anche a causa della fatica e dei rischi presi, due cadute che l’hanno costretto a cedere il passo.

Rimonta vincente per il padrone di casa Delano Heeren, addirittura classe 2009 (sedicenne), che è andato a trionfare con 9” di margine sull’azzurro, mentre terzo è giunto il belga Giel Lejeune. Quarta piazza per lo spagnolo Benjamín Noval, quinto il francese Soen Le Pann.

Altri due azzurri in top-10: ottavo è Patrik Pezzo Rosola, decimo Francesco Dell’Olio. Trentunesimo invece Tommaso Cingolani.