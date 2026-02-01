Ciclocross: Bentveld conquista l’oro nella categoria U23 ai Mondiali, top 10 per Ferri

Un trionfo a casa. Leonie Bentveld ha vinto la medaglia d’oro nella categoria U23 femminile ai Campionati Mondiali 2026 di ciclocross, rassegna non a caso in scena nei Paesi Bassi, precisamente in quel di Hulst. Successo solido per la corridora, la quale ha trovato l’allungo decisivo all’ultimo giro.

La neerlandese è subito partita con il piede giusto, condividendo la sua posizione avanti nel gruppetto di testa con la francese Cèlia Gery, con la ceca Viktoria Chladonova, con la belga Fluer Moors e altre avversarie, tra cui anche un ottima Elisa Ferri.

La selezione è cominciata già a partire dal secondo giro, quando le prime quattro atlete citate hanno letteralmente fatto il vuoto, staccando il resto del plotone. Nel corso delle tornate però due di loro si sono ritrovate a fare i conti con alcuni problemi, vedi la transalpina Gery rimasta vittima di una caduta che non ha riportato alcuna conseguenza, discorso speculare a quanto avvenuto alla belga Moors.

Le due battistrada hanno quindi proseguito insieme fino al giro decisivo, dove l’olandese ha sfruttato in particolar modo le sue abilità in discesa per passare l’avversaria e trovare l’allungo fino al traguardo, in cui è arrivata con il crono di 43:08, undici secondi in più di Chladonova, seconda davanti a Gery, poi piazzatasi sul gradino più basso con un gap di +57.

Hanno chiuso la top 5 quindi Moors, quarta a +1:14 e la francese Amandine Muller, quinta a +1:20. Top 10 infine per Ferri, la quale ha terminato la corsa in decima piazza con una differenza di +2:07.