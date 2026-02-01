Ciclismo su pista: subito show azzurro nell’inseguimento a squadre. Secondo posto e record italiano in qualifica

Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di ciclismo su pista agli Europei di Konya, in Turchia. Prima giornata dedicata alle qualificazioni dell’inseguimento a squadre, impegnato il trenino al femminile, campionessa del mondo in carica della specialità, che è secondo con un quartetto rivoluzionato.

Nel velodromo turco presenti Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, tornate in Nazionale dopo le Olimpiadi di Parigi, Federica Venturelli, unica rimanente dal trionfo di Santiago del Cile, e la giovanissima Linda Sanarini. Tempo di 4:07.365, nuovo record italiano. Da segnalare che la pista appare veramente molto veloce e quindi ha favorito sicuramente il miglioramento cronometrico.

Le azzurre sono seconde alle spalle della Germania: le tedesche hanno trovato un super 4:06.509, otto decimi meglio dell’Italia. Terza è la Gran Bretagna, attaccata al tempo delle azzurre.

Domani nel primo round Italia e Gran Bretagna si andranno a giocare un posto nella finalissima, con la Germania che sembra averne già uno garantito.