Ciclismo su pista: subito show azzurro nell'inseguimento a squadre. Secondo posto e record italiano in qualifica

55 minuti fa

Inizia nel migliore dei modi il cammino della Nazionale italiana di ciclismo su pista agli Europei di Konya, in Turchia. Prima giornata dedicata alle qualificazioni dell’inseguimento a squadre, impegnato il trenino al femminile, campionessa del mondo in carica della specialità, che è secondo con un quartetto rivoluzionato.

Nel velodromo turco presenti Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, tornate in Nazionale dopo le Olimpiadi di Parigi, Federica Venturelli, unica rimanente dal trionfo di Santiago del Cile, e la giovanissima Linda Sanarini. Tempo di 4:07.365, nuovo record italiano. Da segnalare che la pista appare veramente molto veloce e quindi ha favorito sicuramente il miglioramento cronometrico.

Le azzurre sono seconde alle spalle della Germania: le tedesche hanno trovato un super 4:06.509, otto decimi meglio dell’Italia. Terza è la Gran Bretagna, attaccata al tempo delle azzurre.

Domani nel primo round Italia e Gran Bretagna si andranno a giocare un posto nella finalissima, con la Germania che sembra averne già uno garantito.

