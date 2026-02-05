Ciclismo
Ciclismo su pista: splendido bronzo per Federica Venturelli ed Elisa Balsamo agli Europei nella madison
L’ultima giornata di gare in quel di Konya per gli Europei di ciclismo su pista si apre con una bellissima medaglia in casa Italia. A conquistarla sono Federica Venturelli ed Elisa Balsamo nella madison. Coppia nuova per l’americana, gara interpretata molto bene con doti di fondo che sono venute fuori al momento giusto: l’ultimo sprint è stato infatti fondamentale per conquistare 10 punti ed agguantare la medaglia di bronzo, scavalcando Francia e Germania.
La vittoria è andata al Belgio, guidato da una Lotte Kopecky in versione super assieme a Shari Bossuyt: giro guadagnato, quattro sprint vinti e quasi doppiate a livello di punti le avversarie. Seconda posizione, con una sola lunghezza di vantaggio sull’Italia (27 a 26) per la Gran Bretagna di Katie Archibald e Anna Morris.