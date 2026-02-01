Ciclismo su pista, i quartetti dell’Italia partono bene agli Europei. Rivelazione velocità a squadre

Si è alzato il sipario sugli Europei di ciclismo su pista 2026 a Konya in Turchia. Una prima mattinata positiva per i colori azzurri ed in particolare le migliori notizie sono arrivate dalla prova dell’inseguimento femminile con il quartetto azzurro composto da Elisa Balsamo, Letizia Paternoster, Federica Venturelli e Linda Sanarini che ha realizzato il nuovo record italiano già in batteria (4:07.365). Le azzurre sono seconde alle spalle della Germania, con le tedesche hanno trovato un super 4:06.509, otto decimi meglio dell’Italia. Terza è la Gran Bretagna, attaccata al tempo dell’Italia. Saranno queste le tre squadre che probabilmente si divideranno i posti sul podio.

Quarta posizione invece per l’inseguimento maschile. Il quartetto composto da Francesco Lamon, Etienne Grimod, Renato Favero e Niccolò Galli ha terminato con il tempo di 3:47.637. Con il crono di 3:44.405 la Danimarca ha conquistato la prima posizione e si lancia verso la medaglia d’oro. Seconda posizione per la Gran Bretagna (3:46.497) e terza la Svizzera (3:46.699).

Ottime indicazioni anche dalle gare del Team Sprint maschile. Gli azzurri (Matteo Bianchi, Mattia Predomo e Stefano Minuta) hanno infatti concluso in terza posizione con il tempo di 42.555 e sognano una medaglia. Davanti all’Italia si sono classificate la Gran Bretagna (42.214) e le Cechia, ma quest’ultima praticamente attaccata al terzetto italiano (42.554).

Settima posizione, invece, per le azzurre Miriam Vece, Siria Trevisan e Matilde Cenci. Missione compiuta per le azzurre, che hanno concluso al settimo posto (47.765), centrando la qualificazione. Il miglior tempo è stato quello dei Paesi Bassi (45.832) davanti alla Germania (46.276) e alla Gran Bretagna (46.461).

Davide Boscaro è riuscito a superare le qualificazione della gara ad eliminazione. L’azzurro ha concluso al quarto posto la sua batteria dietro allo sloveno Bor Ebner, al danese Tobias Aagaard Hansen e Mats Poot.