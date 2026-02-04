Ciclismo
Ciclismo su pista, Federica Venturelli in finale per l’oro nell’inseguimento. Bene Miriam Vece
Tre le gare disputate in questa mattinata a Konya, località che ospita i Campionati Europei di ciclismo su pista. In Turchia arrivano risultati confortanti in casa Italia. Partiamo da Federica Venturelli, che è riuscita ad agguantare la finale per l’oro nell’inseguimento individuale.
L’azzurra ha trovato il nuovo record italiano sui 4 km in 4:22.909. Stasera si ritroverà davanti la britannica Josie Knight, che ha centrato il nuovo record del mondo in 4:19.461. Ottava in 4:33.141 Linda Sanarini. Record italiano anche per Miriam Vece nel chilometro da fermo.
Per l’azzurra 1:03.708, che vale la quinta piazza, ma vicino alla zona podio. Guida la francese Mathilde Gros in 1:03.328. Non convincente l’inizio di Simone Consonni nell’omnium: dopo le prime due prove è decimo, con un distacco già abbastanza importante in chiave podio. A guidare il fuoriclasse portoghese Iuri Leitao.