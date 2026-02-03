Ciclismo su pista, Favero di bronzo nell’inseguimento. Balsamo sfiora il podio nell’Omnium

Salgono a tre le medaglie per l’Italia agli Europei di ciclismo su pista in corso di svolgimento a Konya in Turchia. Nella terza giornata di gare, un eccezionale Renato Favero conquista il bronzo nell’inseguimento. Una splendida prestazione quella dell’azzurro, che è andato a doppiare il britannico Matthew Bostock e ha chiuso con il tempo di 4’01”749. Un crono anche migliore di chi ha poi vinto la medaglia d’oro, visto che in finale il russo Lev Gonov con 4’03”491 ha battuto il danese Juel Robin Skivild.

Non sono bastati cuore e coraggio ad Elisa Balsamo per andarsi a prendere il podio nell’Omnium. L’azzurra partiva dal settimo posto prima della corsa a punti ed alla fine ha terminato al quarto posto in classifica con 101 punti, riuscendo anche a prendersi una volta i 20 punti del giro. A trionfare è stata la britannica Anna Morris, che ha dominato la competizione con 132 punti, mentre l’argento è andato alla norvegese Anita Yvonne Stenberg ed il bronzo alla belga Shari Bossuyy, entrambe con 119 punti.

La prima finale di giornata era quella dello Scratch maschile, che ha visto Francesco Lamon concludere al settimo posto, non riuscendo ad attaccarsi al trenino giusto per la zona podio. Vittoria per lo svizzero Alex Vogel, che ha preceduto il russo Ilya Savekin e l’olandese Vincent Hoppezak.

Doppietta britannica nello sprint femminile. A trionfare è stata Emma Finucane, che ha battuto per 2-0 la connazionale Sophie Capewell, dominando entrambi gli sprint. Stesso andamento anche nella finale per il bronzo, con il terzo gradino del podio conquistato dalla russa Alina Lysenko, che ha battuto la tedesca Lea Sophie Friedrich.